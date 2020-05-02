الخربيط يكشف عن توجه سياسي نحو الإقليم السني

2020/05/02 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب النائب عبد الله الخربيط عن وجود توجه سياسي نحو إقامة الإقليم السني.

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