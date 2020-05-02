تسجيل ست إصابات جديدة بكورونا في أربيل

2020/05/02 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت بتسجيل دائرة صحة أربيل ست إصابات جديدة بكورونا في أربيل.

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