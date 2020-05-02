2020/05/02 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخربيط :نواب ووزراء سابقون وراء توجه سياسي نحو الإقليم السني بهدف تمزيق العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخربيط :نواب ووزراء سابقون وراء توجه سياسي نحو الإقليم السني بهدف تمزيق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخربيط :نواب ووزراء سابقون وراء توجه سياسي نحو الإقليم السني بهدف تمزيق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).