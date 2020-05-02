وزارة الزراعة بين الادعاءات والإنجازات.. نبيل المرسومي

2020/05/02 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي قالت وزارة الزراعة انها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لخمسة وعشرين منتج زراعي وهو ما يعزز الامن الغذائي في العراق ولكن الوزارة لم تنشر جداول كمية توضح فيها حجم الإنتاج والاستيرادات من هذه السلع الزراعية بين سنتي الأساس 2018 والمقارنة 2019 ، وهو امر مهم جدا للدلالة على نجاح السياسة الزراعية في […]

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