المكسيك : اكتشاف مقبرة جماعية تحكي عن أهوال شنيعة تعرّض لها العبيد الأفارقة

2020/05/02 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تكشف هياكل عظمية عثر عليها في مقبرة جماعية في المكسيك عن الأهوال التي عانى منها أول العبيد الأفارقة الذين نُقلوا إلى أمريكا اللاتينية قبل 500 عام.وتُظهر 3 هياكل عظمية، اكتشفها العلماء، أدلة على كسور في العظام وإصابات بطلقات نارية، وحالات مأساوية من الأمراض المعدية.وتحكي دراسة جديدة، نُشرت في مجلة […]

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