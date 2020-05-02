سياسي كردي

2020/05/02 | 11:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كتب السياسي والاعلامي شاسوار عبد الواحد، في حسابه الشخصي على تويتر، تغريدة فاضحة قائلا :

اربع شركات تابعة للحزبين الحاكمين في اقليم كوردستان وحدها تمتلك ٣٢ مليار دولار ما يكفي رواتب الموظفين لمدة خمس سنوات، و عدا هذا يسرقون شهريا ١٢٠ مليون دولار من ميزانية الحكومة و ينفقوها على ا...

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