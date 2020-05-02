الكمارك تصدر بياناً بشأن استمرار العمل بكمرك ام قصر الشمالي

2020/05/02 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت الهيئة العامة للجمارك، السبت، بشأن استمرار العمل بجمرك ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “العمل مستمر بانسيابية في مركز جمرك ام قصر الشمالي من خلال تسهيل دخول المواد الغذائية و الأدوية الطبية و تشكيل اللجان لمتابعة فتح الحاويات المتروكة في الميناء”.واضافت، انه “تم اليوم فتح حاوية […]

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