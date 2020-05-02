تطبيق “خبيث” يستهدف هواتف أندرويد لسرقة الحسابات المصرفية

2020/05/02 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت شركة “سايبريزن” المتخصصة في الأمن الإلكتروني عن وجود برمجية “خبيثة” في نظام “أندرويد”، تستهدف التطبيقات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة.وقال المختصون في الشركة بأن البرمجية الخبيثة المعروفة باسم EventBot تستطيع التنكر بهيئة تطبيق أندرويد شرعي مثل “أدوبي فلاش” أو “مايكروسوفت وورد”، والعمل على إساءة استخدام إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى […]

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