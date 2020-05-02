بعد الخرق الامني بصلاح الدين ..الحكيم يدعو لاستراتيجية امنية للقضاء على جيوب داعش

2020/05/02 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شدد رئيس تيار الحكمة ، عمار الحكيم، السبت، على ضرورة وضع استراتيجية امنية للقضاء على جيوب داعش بعد الخرق الامني الاخير في محافظة صلاح الدين .وقال الحكيم في بيان : "فجعنا بنبأ استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لسلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء".وأضاف : "على الرغم من تلقينا بشائر دحر هذه العصابات الغادرة الا ان الحزن يتملك مشاعرنا لفقدان هذه الثلة الطيبة من الشهداء الذين ضحوا بارواحهم في هذا الشهر الفضيل".واكد ان "الخرق الامني هذا بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني تتطلب استراتيجية امنية تضمن القضاء على جيوب الارهاب الداعشي وضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وعدم التهاون والتراخي لاسيما في المناطق الرخوة امنيا"، مطالباً بـ "ابعاد الملف الامني عن اي تجاذبات سياسية من شأنها تعريضه الى انتكاسة لا يحمد عقباها".وختم بالقول "الرحمة والرضوان لشهدائنا الابرار والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للجرحى".

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