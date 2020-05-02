الجمارك توضح بشأن استمرار العمل بجمرك ام قصر الشمالي

2020/05/02 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداوضحت الهيئة العامة للجمارك، السبت، بشأن استمرار العمل بجمرك ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان، ان "العمل مستمر بانسيابية في مركز جمرك ام قصر الشمالي من خلال تسهيل دخول المواد الغذائية و الأدوية الطبية و تشكيل اللجان لمتابعة فتح الحاويات المتروكة في الميناء".واضافت، انه "تم اليوم فتح حاوية حجم (٤٠) قدم و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ في رصيف رقم (٢٠) تحتوي على سكائر مستوردة نوع (pine) بعد ورود معلومات وقد وردت بدون اجازة استيراد و لا توجد علامة تحذيرية او تاريخ انتاج و انتهاء صلاحية وهذا خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة" .واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ ".

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