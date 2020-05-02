من التحضير لساعة الصفر .. الكشف عن تفاصيل

2020/05/02 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في صلاح الدين يوم السبت تفاصيل الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على عدة قواطع امنية تابعة للحشد الشعبي جنوبي المحافظة، والتي اطلق عليها التنظيم "غزوة رمضان".

وقال قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي لشفق نيوز، ان "مجاميع داعشية هاجمت قواطع الحشد الشعبي (فوج دجلة ) في منطقة مكيشيفة"40 كم جنوب تكريت" وقاطع الحشد في تل الذهب- لواء 41 جنوبي صلاح الدين وقواطع أخرى في اطراف الدور وقاطع شرق سامراء".

واوضح أن "المجاميع قدمت من تلال حمرين وحقول عجيل وعلاس شرقي صلاح الدين وبعضها من قضاء الحويجة باتجاه قضاء الدور جنوبي صلاح الدين وباقي المناطق وهي تستغل دراجات نارية وبعضها راجلة ويرتدون أحزمة ناسفة (انتحاريون)".

واضاف السامرائي ان "ساعة الصفر كانت ليلة امس حيث كانت ذروة الهجوم على ناحية مكيشيفة التي شهدت اشتباكات عنيفة ادت الى سقوط 11 عنصرا، وجرح اثنين اخرين في محاور التعرضات الأخرى"، مشيرا الى "وجود معلومات تفيد بمقتل وإصابة عدد من الدواعش دون تأكيد حجم الخسائر بدقة"."

واكد السامرائي "وصول تعزيزات امنية من عمليات صلاح الدين الى مناطق التعرضات الارهابية لمطاردة وتعقب جيوب وخلايا داعش جنوبي صلاح الدين".

الى ذلك ذكر الخبير الامني والباحث بشؤون الارهاب مرتضى البلداوي ان "تنظيم داعش وعبر مواقعه الاعلامية اطلق على هجماته امس في صلاح الدين "غزوة رمضان" والتي اعد لها منذ اشهر عدة".

واعتبر البلداوي في حديثه لشفق نيوز، هجوم داعش الاخير هو "الاعنف في صلاح الدين منذ أكثر من عام ما يتطلب اعادة النظر وتقييم موضوع للواقع الامني في المناطق الساخنة في محافظة صلاح الدين".

إلى ذلك رفض قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري الادلاء لشفق نيوز بأي تصريح حيال هجمات داعش، واكتفى بالقول "جميع الفعاليات خارج قواطعنا"، دون أي ايضاحات أخرى".

وأفادت مصادر امنية ومحلية بتعرض قطعات الحشد الشعبي فجر اليوم السبت لهجمات متعددة من تنظيم داعش في مناطق جنوب مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين اسفرت عن مقتل 11واصابة عنصرين في الحشد الشعبي.

من جانبها اصدرت خلية الاعلام الامني بيانا اليوم السبت، بشأن احداث الامس، لافتة الى مقتل 11 عنصرا من القوات العراقية.

واشارت خلية الإعلام الأمني الى "مقتل ستة مقاتلين بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة الى لواء ٣٥ بالحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

واوضحت انه "اثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة، مما ادى الى مقتل ثلاثة مقاتلين وجرح اربعة آخرين".

كما لفتت الخلية الى "مقتل مقاتل بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله ، قوة تابعة للواء ٤١ بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء .

وتشهد مناطق جنوب شرقي صلاح الدين هجمات وحوادث امنية مستمرة لوجود اوكار ومعاقل لتنظيم داعش مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة والمساحات الشاسعة التي تشهد فراغ امني ونقصا في القطعات الامنية.

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