الكاظمي: العملية الارهابية ضد الحشد هي محاولة يائسة لاستثمار التناحر السياسي

2020/05/02 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي، السبت (2 أيار 2020)، أن العملية الارهابية التي نفذتها عصابات داعش ضد الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين هي محاولة يائسة لاستثمار التناحر السياسي.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد ثلة من ابطال الحشد الشعبي وهم يدافعون عن وطنهم في مواجهة عصابات داعش في مناطق مكيشيفة وبلد شمال بغداد".

وأضاف، "نحن اذ نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء باستشهاد هؤلاء الابطال ، فأننا نعاهدهم على ملاحقة زمر الارهاب اينما فروا وستكون نهايتهم قريبة على يد ابناء العراق من ابطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل".

وأشار الكاظمي إلى ان "العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية ، انما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية امن المواطنين وملاحقة الارهاب على امتداد الوطن ، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص التي ثبُت انها لاتؤسس للاستقرار السياسي والامني الناجز".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد مظهر الجبوري، السبت (02 أيار 200)، عن سبب تواجد وزير المالية، فؤاد حسين، في محافظة أربيل، فيما نفى تسليمه إدارة الوزارة إلى رئاسة الحكومة.

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

حملت عضو مجلس النواب، هدى سجاد، السبت، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي مسؤولية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين.

وقالت سجاد، في بيان: "في الوقت الذي نتقدم به بالتعازي والمواساة

بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن المكون الأيزيدي في البرلمان، صائب خدر، السبت (02 أيلول 2020)، عن موعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مبيناً أن حكومة الكاظمي ستمر في البرلمان من دون اعتراض الكتل السياسية.

وقال خدر في تصر

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