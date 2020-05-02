مكتب القائد العام: ملاحقة فلول داعش مستمرة والحصيلة الأولية لهجومي بلد ومكيشيفة 10 شهداء

2020/05/02 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم، السبت، أن ملاحقة فلول تنظيم داعش مستمرة، فيما بين ان الحصيلة الأولية لهجومي بلد ومكيشيفة، في محافظة صلاح الدين، 10 شهداء.

وقال خلف، في بيان، إن "ملاحقة فلول داعش مستمرة، والحصيلة الأولية لهجومي بلد ومكيشيفة 10 شهداء".

وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي مدعومة بالقوات البرية والجوية لا تزال تلاحق فلول داعش"، مؤكدا أن "الملاحقة مستمرة بعد ايقاع خسائر كبيرة في صفوفهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت هيأة الحشد الشعبي، بياناً بشأن تعرض عناصر من تنظيم داعش على منطقتي بلد ومكيشيفة جنوبي تكريت في محافظة صلاح الدين، فيما كشفت عن الحصيلة الاولية لعدد الضحايا.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، قتلت وأصابت عددا من الدواعش بصد تعرض كبير في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت"، مشيرة الى أن "الحشد قدم 10 شهداء وإصابة آخرين في اشتباكات حصلت بين الطرفين".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشار الى أن "قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من الدواعش خلال صد التعرض، وقامت بمحاصرة مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض".

ولفت البيان الى أن "الحصيلة الأولية مقتل 10 من مقاتلي الحشد وجرح آخرين، وتم اخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج"، مبينا ان "فوج دجلة قُتل منه 9 وجريحين في مكيشيفة، فيما قُتل من اللواء 41 عنصراً واحداً في منطقة تل الذهب، في حصيلة اولية".

وفجر اليوم السبت، أكدت هيأة الحشد الشعبي، ان قوات الحشد صدت عدة هجمات لداعش ومن محاور مختلفة في محيط سامراء.

وذكرت مديرية اعلام الهيأة في تغريدة، انه "في هذه اللحظات قوات الحشد الشعبي تتصدى لعدة هجمات ومن محاور مختلفة في محيط سامراء، استهدفت النقاط الامنية".

واضافت ان "التعرضات مستمرة لغاية الان في قواطع مكيشيفة، وتل الذهب، ويثرب، ومطيبيجة، والدور، في محيط سامراء".

واوضحت ان "أبطال الحشد الشعبي والقوات الامنية تستبسل في التصدي لهم وتكبدهم خسائر كبيرة في الارواح والمعدات".

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين، تم العثور على جثة الطفل يدعى

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، السبت (02 ايار 2020)، بياناً بشأن تعرض عناصر من تنظيم داعش على منطقتي بلد ومكيشيفة جنوبي تكريت في محافظة صلاح الدين، فيما كشفت عن الحصيلة الاولية لعدد الضحايا.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد ا

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