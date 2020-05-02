نقابة الفنانين تدافع عن عملين رمضانيين وتعد مهاجمتها من قبل ’’سياسيين وعشائريين’’ تحريضاً

2020/05/02 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت نقابة الفنانين في العراق، السبت (02 أيار 2020)، بيانا بشأن الاعمال الفنية في شهر رمضان، فيما...





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