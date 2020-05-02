الامن النيابية: الحواضن وراء هجمات داعش وهذه رسالتنا للحشد الشعبي

2020/05/02 | 12:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن النيابي النائب كاطع الركابي، السبت، أن الحواضن الإرهابية وراء هجمات صلاح الدين فجر اليوم، فيما وجه رسالة الى الحشد الشعبي.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هجمات صلاح الدين تكشف بان بان تنظيم داعش لم ينته ولاتزال خلاياه تشكل خطورة مباشرة للامن والاستقرار”.وأضاف أنه “لولا وجود حواضن داعمة […]

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