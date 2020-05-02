عمرها 4 اعوام.. قصة الطفلة السورية “بائعة العرقسوس” يرويها والدها

2020/05/02 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على طرف جبل بالقرب من بلدة “سرمدا” الحدودية بريف إدلب يقع مخيم “الوليد” الذي يؤوي عشرات العائلات المهجرة من مختلف المناطق السورية حيث تنعدم المقومات الحياتية والخدمية.تسعى الطفلة “تيماء” (بائعة العرقسوس) التي تبلغ من العمر (4 أعوام) إلى بيع المشروبات الرمضانية، “العرقسوس، والتمر الهندي، والجلاب بالقرب من معبر “باب الهوى” الحدودي من أجل مساعدة عائلتها […]

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