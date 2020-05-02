نائبة : قوائم أسماء المرشحين المتداولة جميعها مطروحة .. الكاظمي يقف خلفها!

2020/05/02 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي, السبت, ان ظهور قوائم بأسماء لمرشحي حكومة مصطفى الكاظمي جميعها ضمن دائرة التداول بين الكاظمي وبقية الكتل السياسية.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تسريب قوائم بأسماء مختلفة في كابينة الكاظمي المقبلة لايمكن ان تقف خلفها أي كتلة سياسية اوكيان سياسي” , مبينة ان […]

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