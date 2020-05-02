التطبيع الخليجى/ الإسرائيلى ومتغيرات السياسة - طلعت رضوان

2020/05/02 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان مع بداية شهر رمضان عرضتْ بعض قنوات التليفزيون الخليجية المسلسلات، المثيرة للجدل (حول التطبيع العربى/ الإسرائيلى) ومن بين هذه الأعمال المسلسل السعودى (مـَـخرج7) بطولة ناصرالقصبى..وعن هذه المسلسلات قال الناقد السعودى (د.



مبارك الخالدى) لصحيفة الشرق الأوسط، أنه من الطبيعى مناقشة التطبيع مع إسرائيل فى المسلسلات، على اعتبارأنها من القضايا الملحة..وذكرتْ صحف بريطانية فى تقريرمشترك من لبنان والأردن، أنّ ......





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