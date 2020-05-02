يونادم كنا يكشف عن وجود مرشحة مسيحية من المتظاهرين في كابينة الكاظمي ويوجه رسالة للمكلف

2020/05/02 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب يونادم كنا، اليوم السبت، عن وجود مرشحة مسيحية من المتظاهرين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما وجه رسالة للمكلف.وقال كنا في تغريدة على تويتر واطلعت عليها ” العهد نيوز” إن “قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي (من المتظاهرين !)”.‏وأضاف، “كأن ثروة العراق سرقها المسيحيين ! والمكلف يقول […]

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