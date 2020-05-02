2020/05/02 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شارك في أول مناسبة علنية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته.ونقلت “يونهاب” عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كوريا الشمالية يفند اخبار وفاته بالظهور العلني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كوريا الشمالية يفند اخبار وفاته بالظهور العلني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).