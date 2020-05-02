نائب مسيحي: الوزيرة المسيحية بحكومة الكاظمي تفتخر بعضويتها في حزب البارزاني

2020/05/02 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا، السبت، عن وجود مرشحة مسيحية من المتظاهرين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن المرشحة تفتخر بعوضيتها بحزب البارزاني.وقال كنا في تغريدة على موقعه في تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! )”.‏وأضاف: “كأن […]

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