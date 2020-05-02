غدا.. توزيع العقار الذي اعلن عنه ترامب في امريكا

2020/05/02 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء “رمديسيفير”، الذي تصنعه شركة “جيلياد ساينسز” لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن شركة “جيلياد ساينسز” حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء “رمديسيفير”.ونقل ترامب عن الرئيس […]

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