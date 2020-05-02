لليوم الـ14 على التوالي.. الديوانية لم تسجل اية اصابة بكورونا

2020/05/02 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانيةأعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ ١٤ يوم داخل المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة محمد العادلي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم إرسال عينات لحالتين فقط إلى المختبر المركزي للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه وبانتظار ظهور النتائج”.وأضاف، أن”عدد الحالات التراكمية للإصابة […]

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