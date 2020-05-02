بلدية كربلاء تعلن انجاز 7 مشاريع تطوير وتأهيل خلال فترة حظر التجوال

2020/05/02 | 13:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية بلدية كربلاء، السبت، عن انجاز أكثر من 7 مشاريع تأهيل وتطوير خلال فترة حظر التجوال الصحي.وقال مدير البلدية عبير سليم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مديرية البلدية تمكنت من استثمار فترة حظر التجوال الصحي بإنجاز 7 مشاريع تأهيل وتطوير في مناطق كان يصعب العمل فيها في الايام الاعتيادية بسبب الازدحام المتواصل […]

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