ايران تطرح صكوكا اسلامية لتمويل مشاريع تنموية وبنى تحتية

2020/05/02 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوعز اسحاق جهانغيري النائب الاول للرئيس الايراني، للشركات الحكومية بطرح صكوك اسلامية لتمویل مشاریع تنمویة وبنى تحتية.جاء ذلك عبر خطاب وجهه جهانغيري للاجهزة المعنية اليوم السبت، بلغ فيه مضامين اللائحة التنفيذية لعملية طرح الصكوك الاسلامية في السنة المالية الجارية (تنتهي 20 آذار 2021).وبموجب القرار تم تفويض الشركات الحكومية بطرح صكوك بقيمة 65 […]

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