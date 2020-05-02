الخطيب: سرقة الكهرباء تكلف الحكومة 12 مليار دولار

2020/05/02 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، السبت، أن سرقة الكهرباء كلفت الحكومة العراقية خسارة قدرها 12 مليار دولار على اساس اسعار النفط في العام الماضي ، مشيرا الى أن الاعتماد على الغاز الايراني سيستمر.ونقلت صحيفة ذي ناشيونال في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن الخطيب قوله امام لجنة مناقشة نظمتها الجامعة الامريكية في السليمانية […]

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