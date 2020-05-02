إحتمالات الاوضاع الاقتصادية في العراق تحت قيد الكساد العالمي–رؤية مبكرة.. مظهر محمد صالح

2020/05/02 | 13:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مظهر محمد صالح أولا، تمهيد: يظهر التطلع الى خريطة البلاد الاقتصادية انها مازالت تحت مرتسم عزلة الريع النفطي وانكماشه عن مفاصل النشاط الاقتصادي الكلي واحتمال استمرار هذا الانحدار لأكثر من عام او لسنوات ، لتجر البلاد الى مشهدين مختلفين تبعاً للسياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) المعتمدة والتي ستناولهما لاحقا .اذ انذر مصرف ستاندر […]

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