2020/05/02 | 13:10 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هيئة التقاعد في البصرة : تم انجاز ٩٥٪من معاملات المتقاعدين و ايصالها مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 13:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد في البصرة : تم انجاز ٩٥٪من معاملات المتقاعدين و ايصالها مجانا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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