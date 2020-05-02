2020/05/02 | 13:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد في البصرة : تم انجاز ٩٥٪من معاملات المتقاعدين و ايصالها مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد في البصرة : تم انجاز ٩٥٪من معاملات المتقاعدين و ايصالها مجانا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد في البصرة : تم انجاز ٩٥٪من معاملات المتقاعدين و ايصالها مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).