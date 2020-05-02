ليث حسين يكشف سبب عدم استمراره مع الزوراء

2020/05/02 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النجم الدولي السابق، ليث حسين، سبب عدم استمراره مع الزوراء.وقال حسين في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “اغلب اللاعبين يتمنون الانضمام لنادي الزوراء واللعب للنوارس يمثل شرفاً لكل اللاعبين العراقيين”.وأضاف “قدمت خدماتي لإدارة نادي الزوراء والادارة قللت من قيمة ليث حسين من خلال اهمالي، لذلك قررت مغادرة الفريق حفاظاً على اسمي وتأريخي”.[…]

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