2020/05/02 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة “هيلمريش & باين” Helmerich & Payne الأميركية، أنّها أوقفت 37 حفّارة، وسرّحت 2800 موظّف في جميع أنحاء الولايات المتّحدة، مع استمرار انخفاض أسعار النفط، بسبب وباء فيروس كورونا.وأفادت الشركة أنّها أنهت الربع المالي الثاني، الذي يمتدّ من يناير / كانون الثاني حتّى مارس / آذار، بخسارة 420.5 مليون دولار، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة نفط أميركية تغلق 37 حفّارة وتسرّح 2800 موظّف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة نفط أميركية تغلق 37 حفّارة وتسرّح 2800 موظّف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).