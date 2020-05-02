اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح

2020/05/02 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم السبت، (2 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح ببغداد 123.800 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 124.750 دينار.سعر شراء الدولار = 122.750 دينار.انتهى 2

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