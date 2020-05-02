وزير الشباب يكشف اسباب تلكؤ المشاريع ويحدد مصير الملعب المهداة من السعودية

2020/05/02 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي، أسباب تلكؤ تنفيذ أكثر المشاريع في الوزارة، فيما حدد مصير الملعب المُهدى من قبل السعودية الى العراق.

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