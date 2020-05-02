2020/05/02 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة : ناقشنا مع وزارة المالية مقترحا لتوزيع رواتب شهرين من مستحقات الـ٣٠ ألف شاب وشابة لحين إقرار الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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