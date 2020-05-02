روسيا تسجل أكثر من 9 الاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/02 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا ثالثا على التوالي، مع تراجع ملموس في معدل الوفيات الجديدة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، تسجيل 9623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 7099 و7933 إصابة الخميس […]

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