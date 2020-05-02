النفط: ماضون بتعميم تجربة الدفع المسبق في جميع محطات الوقود عبر بطاقة الدفع الالكتروني

2020/05/02 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، خططها للنهوض بقطاع التوزيع النفطي، مؤكدة سعيها مراقبة نقل المشتقات النفطية الكترونياً ، مشيرا الى ان الوزارة ماضية بتعميم تجربة الدفع المسبق في جميع محطات الوقود عبر بطاقة الكي كارد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم الحطاب في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن"قطاع التوزيع يعدّ من القطاعات المهمة الذي يعنى بتوفير المشتقات النفطية كافة لجميع الوزارات والدوائر والمعامل العامة والخاصة"، مشيرا الى أن"الوزارة أبرمت عقوداً لمراقبة نقل المشتقات النفطية عبر نظام (جي بي ار اس) بهدف مراقبة حركة الصهاريج خوفاً من أن تنحرف عن مسارها أو يتم التلاعب بالمنتوج من خلال إضافة محاليل أخرى غير المشتق النفطي، وان هذا المشروع سينطلق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف حطاب أن "الوزارة لديها اسطول ناقل كبير تابع لشركة توزيع المنتجات النفطية يهتم بنقل المشتقات من المنطقة الجنوبية الى بغداد والمنطقتين الوسطى والشمالية"، لافتاً الى أن "الظروف الراهنة والتحديات الإرهابية الأخيرة أدت الى تعرض الكثير من الأنابيب النفطية للتخريب والبعض الآخر منها الى التآكل".

وتابع أن"الوزارة ماضية بتعميم تجربة الدفع المسبق في جميع محطات الوقود عبر بطاقة الكي كارد، بعد نجاح التجربة بمحطتين في محافظة ميسان"، مبيناً أن"وزارة النفط تسعى جادة لربط أسعار المشتقات النفطية بالنشرة العالمية، إلا أن الوضع الراهن وتذبذب الاسعار في الاسواق العالمية حالا دون ذلك".

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