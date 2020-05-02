مصدر لـ “العهد نيوز”: قيادة عمليات نينوى تنطلق بعملية امنية باسناد جوي

2020/05/02 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني في، قيادة شرطة نينوى، بان عمليات عسكرية في محور جنوب شرق الموصل انطلقت اليوم.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “العملية اطلقتها قيادة عمليات نينوى، وستستهدف منطقة كشاف ضمن ناحية الكوير جنوب شرق الموصل وباتجاه قرى تل الشعير والسلطان عبد الله”.واضاف، ان “العملية ستكون باسناد من طيران الجيش […]

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