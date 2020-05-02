بينهم متهم بالقتل.. القبض على 4 مطلوبين في الديوانية

2020/05/02 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية ،اليوم السبت، القبض على 4 مطلوبين بينهم متهم بالقتل في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الدوريات والمفارز التابعة لمركز الوحدة وقسمي مكافحة الإجرام وألاسرة والطفل، نفذت حملة للبحث عن المطلوبين للقضاء بهدف تنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض”.وأضافت، أنه “شارك في الحملة عدد من الضباط […]

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