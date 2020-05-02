2020/05/02 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر، بأن الوفد الكردي المفاوض في بغداد عرض على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صفقة تخادم سياسي تصب في مصلحة الطرفين.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “الوفد الكردي المفاوض في بغداد والذي قدم من اجل حل خلاف رواتب الاقليم وتسديد اموال تصدير النفط والمنافذ الحدودية، أرسل اشخاص للتفاوض مع الكاظمي بشأن مستقبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”العهد نيوز”: الكرد طرحوا عقد صفقة مع الكاظمي هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”العهد نيوز”: الكرد طرحوا عقد صفقة مع الكاظمي هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).