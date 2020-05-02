الحشد الشعبي: هجوم صلاح الدين كان يهدف للسيطرة على جزء كبير من المحافظة

2020/05/02 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، نجاح قوات الحشد الشعبي في انهاء مخطط للسيطرة على المدن العراقية مجددا من قبل الارهاب، مبينا ان الهجوم كان يهدف للسيطرة على جزء كبير من المحافظة.وقال العقابي في منشور على ” فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ ان “الهجوم الكبير التي شنته الجماعات الارهابية على الحشد الشعبي […]

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