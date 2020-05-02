2020/05/02 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بلاسخارت في رسالة للسياسيين: العراق ليس لديه ترف الوقت

يتبع.



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