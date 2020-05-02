الشرطة الاتحادية تنفي مقتل مدير عمليات الفرقة الخامسة

2020/05/02 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفت الشرطة الاتحادية، السبت، مقتل مدير عمليات الفرقة الخامسة، العميد الركن، مطلب العزاوي.

وقال ق...





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