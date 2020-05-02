مخاضات العد التنازلي لحكومة الكاظمي!

2020/05/02 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل الجبوري في خطوة ربما تنطوي على مؤشرات ايجابية، وقع رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي على المنهاج الوزاري لحكومته المنتظرة وارسله الى مجلس النواب، لغرض اطلاع اعضاء المجلس عليه،...أكمل القراءة ←

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