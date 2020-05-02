غذاؤنا.. على كف عفريت

2020/05/02 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 كان العراق مكتفياً ذاتياً بالمواد الغذائية..فكان القدر الغذائي العائلي عراقي 100%..ويرجع ذلك ليس لتقدم الزراعة في العراق..بل لأسباب...أكمل القراءة ←

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