مجلس السليمانية يشكل لجنة مختصة للانفصال الاقتصادي والمالي عن اربيل

2020/05/02 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة السليمانية، السبت، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لاعداد مشروع حول اللامركزية الادارية والمالية.وقال رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد امين خلال تصريح اورده موقع الاتحاد الوطني الكردستاني واطلعت عليه /المعلومة/ ان ” مجلس محافظة السليمانية شكل لجنة تضم ممثلي من جميع كتل المجلس لاعداد مشروع علمي متكامل حول […]

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