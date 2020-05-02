2020/05/02 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ١٧ اصابة جديدة بكورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ١٧ اصابة جديدة بكورونا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).