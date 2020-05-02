السيد الحكيم يطالب بإبعاد الملف الأمني عن أية تجاذبات سياسية

2020/05/02 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، إلى ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر وعدم التهاون والتراخي، بعد الهجوم الإرهابي في صلاح الدين.

وقال الحكيم، في بيان إن هذا الخرق الامني بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني تتطلب استراتيجية امنية تضمن القضاء على جيوب الارهاب الداعشي وضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وعدم التهاون والتراخي، لاسيما في المناطق الرخوة امنيا.

وطالب الحكيم، بإبعاد الملف الامني عن اية تجاذبات سياسية من شأنها تعريضه الى انتكاسة لا يحمد عقباها.

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