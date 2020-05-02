بالصور.. اعتداء جديد على شرطي مرور في الديوانية أثناء حظر التجوال

2020/05/02 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أقدم سائق سيارة، السبت، على الاعتداء بشدة على رجل مرور برتبة مفوض، في ناحية "سومر" التابعة لمحافظة الديوانية، ولاذ بالفرار.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "رجل مرور، برتبة مفوض، تعرض الى اعتداء من قبل سائق سيارة، بعد محاسبته على خرقه حظر التجوال بناحية سومر بمحافظة الديوانية".

واشار الى أن "رجل المرور يرقد الآن في مستشفى الديوانية العام وحالته حرجه"، مضيفا أن "السائق المعتدي لاذ بالفرار لجهة مجهولة".

بغداد اليوم- بغداد

واصل العراق تدحرجه على سلم حرية الصحافة في العام، للعام 2020، ليحتل المركز 162 وفق مؤشر "حرية الصحافة"، متأخراً عن 161 دولة بينها السودان وطاجيكستان، ومتراجعاً 6 مراتب عن العام الماضي.

وتواجه الصحافة في العراق تحديا

بغداد اليوم- بغداد

أصيب شاب عراقي وزوجته من المقيمين في لبنان، اليوم السبت (2 أيار 2020)، بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك أعداد عراقيي الخارج المصابين بالفيروس.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً وزوجته، من العراقيين الم

بغداد اليوم بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (01 آيار 2020)، حالة الطقس الجوية في عموم مناطق البلاد، فيما أشارت الى أن الطقس صحو مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، حصلت عليها

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