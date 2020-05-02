نجدة بغداد: القبض على 261 مخالفا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/05/02 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية نجدة بغداد، السبت، بإلقاء القبض على 261 مخالفا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن دورياتها “ألقت القبض اليوم، على ٢٦١ شخصا من المخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال “.وأشارت إلى، “القبض على ٧ متسولين و مخمورين ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.

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