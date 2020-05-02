هيئة استثمار البصرة: منح إجازة إنشاء منتجع ترفيهي بكلفة تتجاوز 10 مليون دولار

2020/05/02 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة استثمار البصرة عن منح إجازة استثمارية لمستثمر محلي يقضي بأنشاء منتجع غابات ترفيهي في منطقة الشرش التابعة لقضاء القرنة شمال محافظة البصرة بكلفة تتجاوز 10 مليون دولار .وقال المهندس علاء عبد الحسين سلمان، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المشروع يقام على مساحة 1000 دونم سيتم إنجاز كافة مراحلة […]

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