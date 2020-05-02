البرلمان يرسل ملاحظاته للكاظمي بشأن برنامجه الحكومي ونائب يكشف طبيعة جلسة التصويت على الحكومة الجديدة

2020/05/02 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال النائب عن تحالف الفتح النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، ان المنهاج الحكومي الذي ارسله رئيس الوزراء المكلف تمت مناقشته داخل اللجنة النيابية المشكلة ووضعت بعض الملاحظات وارسالها الى الرئيس المكلف.واوضح الفتلاوي في تصريح لمراسل "كلكامش برس"، ان" من اهم الاولويات في المنهاج الحكومي هو الموازنة ووضع الية لمعالجة جائحة كورونا اضافة الى الية الخروج من الازمة الاقتصادية ويجب ان تكون هناك استراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي والزراعي ".واضاف، ان" جلسة مجلس النواب للتصويت على الكابينة الوزارية لم تحدد حتى الان وستكون علنية في القاعة الكبرى ، موضحا ان هناك توافق على تمرير كابينة الكاظمي ومن المتوقع ان يكون هناك نصاب كامل ، مشددا على ضرورة ان يأخذ رئيس الوزراء المكلف بالملاحظات التي قدمها مجلس النواب له ".

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